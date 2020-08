Corigliano: gli studenti dell’Ariosto andranno all’ex Professionale

Anno scolastico 2020-2021, le attività didattiche per gli studenti dell’Ariosto ripartiranno nei locali dell’ex istituto professionale di via Nazionale, nel centro urbano di Corigliano.

È quanto fa sapere l’assessore all’uso e riassetto del territorio Tatiana Novello sottolineando che la scelta ha visto un’interlocuzione costante con la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo Erodoto al fine di individuare soluzioni condivise, alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute.

La scelta dell’ex professionale – aggiunge – proprio per la sua posizione, risponde alla volontà di ridurre al minimo i disagi per le famiglie derivanti da eccessivi spostamenti, nonché all’esigenza di garantire gli spazi necessari per il rispetto delle norme anti-covid.

L’edificio sarà opportunamente adeguato alle nuove esigenze della comunità scolastica della scuola Ariosto. Nella giornata di domani è previsto un incontro con la Dirigenza e la rappresentanza dei genitori per affrontare ulteriori aspetti del progetto. La collocazione è temporanea, in attesa che vengano completati i lavori di demolizione e ricostruzione dell’istituto, come da progetto presentato lo scorso inverno.

