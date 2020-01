Corigliano Calcio: contro il Ragusa è scontro salvezza

Accolto a braccia aperte il successo nel recupero contro il Troina, il Corigliano è già lanciato verso il prossimo turno. La boccata d’ossigeno infrasettimanale ha permesso un salutare balzo in avanti in classifica per i biancazzurri. Unico rammarico non aver raccolto punti preziosi domenica scorsa contro il Roccella. Intanto, il calendario non ammette soste e la diciannovesima generale del gir. I di serie D, proporrà alla squadra di mister De Sanzo un match ostico ma dal pronostico aperto. Per i coriglianesi, interrotto il trend negativo, l’obiettivo sarà puntare ad risultato positivo per dare continuità ai risultati. Secondo graduatoria la sfida tra biancoazzurri e rossoblù, divisi da appena quattro segmenti, sarà l’ennesimo duello diretto in chiave salvezza. Allo stadio “Aldo Campo”, domenica 12 gennaio, fischio d’inizio ore 14:30 e conduzione di gara affidata all’arbitro Turrini della sezione di Firenze che sarà coadiuvato dagli assistenti Lauri di Gubbio e Starnini di Viterbo.

CASA BIANCOAZZURRA

Settimana di lavoro intensa per la comitiva coriglianese iniziata già al lunedì e proseguita con rifinitura del martedì e match di recupero al mercoledì. Al giovedì per gli atleti non impiegati nel recupero, allenamento congiunto con la Juniores mentre per tutti gli altri atleti seduta defaticante. Al venerdì gruppo coeso per le ultime fatiche settimanali prima della rifinitura del sabato mattina e la partenza per il ritiro siciliano. Mister De Sanzo, inoltre, coadiuvato dal resto dello staff, ha analizzato insieme ai calciatori le ultime prove nella seduta video. Sul fronte organico, tutti a disposizione tranne Esposito alle prese con guaio muscolare. Il tecnico De Sanzo, nelle ultime ore, ha cercato di abbozzare lo schieramento anche se deciderà l’undici titolare solo nelle prossime ore. Entro sabato attesa anche la lista dei convocati. La Juniores biancoazzurra, invece, sabato prossimo, al “Città di Corigliano” sarà impegnata contro il Castrovillari nel derby.

L’AVVERSARIO

Il Marina di Ragusa, tredicesima forza del gir. I di serie D al pari del Marsala, è allenata dal tecnico Utro. I ragusani, rispetto all’andata, presentano una rosa rimodellata e hanno come obbiettivo la salvezza anticipata. Reduci da un’importante successo esterno, nell’altro scontro diretto sul Nola per 1 a 0, i rossoblù solitamente adottato come modulo un 4-3-3 potendo contare su calciatori come Mauro, Mistretta, Ianno’, Pietrangeli, il portiere Pellegrino, Retucci, Modou Diop, Suma e Schisciano . Il ruolino di marcia dei giallorossi indica 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte di cui in casa 3 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte. Di contro il Corigliano ha collezionato 14 unità in virtù di 4 successi, 2 pareggi e 11 insuccessi di cui in trasferta 1 successo, 1 pareggio e 6 ko. All’andata finì 2 a 1 per i coriglianesi.

Commenta

commenti