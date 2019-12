Corigliano Calcio: contro il San Tommaso l’imperativo è vincere

Messa da parte l’immeritata sconfitta di Marsala, il Corigliano punta al riscatto nella contesa di domenica prossima. Nel turno pre-natalizio e per la diciassettesima d’andata del gir. I di serie D, i coriglianesi riceveranno il San Tommaso cercando di chiudere al meglio la prima parte di campionato. La buona prestazione in terra sicula, nonostante l’avverso risultato, lascia ben sperare Cosenza e soci che dalle prossime sfide dovranno risalire china e classifica. Sia col S.Tommaso che contro il Roccella, il prossimo 5 gennaio, si potrà far leva sul fattore casalingo senza contare che bisognerà recuperare, sempre in casa, parte della gara, ossia trentasei minuti, contro il Troina in data da stabilire secondo le indicazioni della Lnd. Per l’ingresso allo stadio, per tutti i settori il prezzo è stato fissato a 10 euro, per uomini e donne, mentre per gli under 14 l’entrata sarà gratuita. Fischio d’inizio ore 14:30 e arbitro incaricato per la conduzione Cusumano della sezione di Caltanissetta che sarà coadiuvato dagli assistenti Bonaccorso di Catania e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

MERCATO

Prosegue mirata e cadenzata la campagna rafforzamento in casa Corigliano. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata anche la firma dell’esperto centrocampista Gennaro Esposito. Nato a Napoli, classe 1985, Esposito vanta un curriculum di tutto rispetto: un passato nelle giovanili e la prima squadra dei partenopei, quindi in serie A col Siena, e in B con Napoli, Cesena e Hellas Verona. In C ha vestito le maglie di Torres, Juve Stabia, Gallipoli, la stessa H. Verona, Perugia, Salernitana, Venezia mentre in D ha giocato col Potenza e in Eccellenza con Casarano e Pomigliano. Un arrivo di spessore quello di Esposito che va a puntellare la zona nevralgica del campo nonché l’intero organico. Il neo calciatore biancoazzurro si è detto contento della sua nuova avventura e si è già aggregato al gruppo sostenendo i primi allenamenti col resto dei compagni. Esposito va ad unirsi agli arrivi di Colombatti, De Marco, Maniscalchi, La Gamba, Leonardi e Cenci. Non si escludono altri arrivi alla riapertura del mercato dei professionisti.

CASA BIANCOAZZURRA

Giorni di consueta preparazione per i ragazzi biancoazzurri tra campo, palestra, e test del giovedì. Allenamento congiunto infrasettimanale sempre contro la Juniores con mister De Sanzo teso ad individuare il miglior undici per domenica prossima. Sul fronte organico, restano in dubbio Balsamà, ancora claudicante, De Marco, in via di recupero, e Nicodemo rientrato dopo i guai fisici e le cure dovute. Mister De Sanzo sta valutando diverse soluzioni potendo contare anche sui nuovi innesti che hanno esordito quasi tutti a Marsala fatta eccezione per La Gamba che ha scontato un turno di squalifica. Da capire se la new-entry Esposito sarà impiegato dall’inizio o a gara in corso. Tecnico dei coriglianesi che scioglierà le riserve solo nelle prossime ore diramando anche la lista dei convocati. Rifinitura fissata al sabato mattina al “Santa Maria Ad Nives di Schiavonea”. Attese variazioni nella formazione ufficiale rispetto a domenica scorsa.

L’AVVERSARIO

Il San Tommaso, terzultimo al pari del Roccella nel gir. I di serie D, è al momento senza guida tecnica. Gli avellinesi attraversano un momento di assestamento dopo le dimissioni di mister Liquidato e il calciatore Tedesco andato via. Squadra biancoverde che non sta attraversando un periodo positivo ed è reduce dal ko interno contro il Nola per 2 a 1. Incognita sul modulo di gioco mentre tra i giocatori spiccano Pagano, Alleruzzo e Branicki. Il ruolino di marcia dei campani indica 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte di cui in trasferta 0 successi, 2 pareggi e 6 sconfitte. Di contro il Corigliano ha collezionato 11 unità in virtù di 3 successi, 2 pareggi e 10 insuccessi di cui in casa 2 successi, 1 pareggio e 4 ko.

Commenta

commenti