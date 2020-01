Corigliano Calcio: nel recupero contro il Troina urge il successo

Neanche il tempo di rifiatare che il Corigliano domani sarà di nuovo in campo. Archiviato il ko contro il Roccella, la squadra di mister De Sanzo si sta concentrando sul recupero interno contro il Troina. Secondo regolamento, per il recupero della tredicesima d’andata del gir. I di serie D, la gara riprenderà dallo 0 a 0 e dal 9’ del secondo tempo. Lo scorso 24 novembre, infatti, la sfida in questione venne sospesa causa il maltempo. Sempre per le norme attuali della federazione, inoltre, in campo dovranno scendere solo i calciatori tesserati alla data del rinvio. Non sono schierabili, dunque, i nuovi acquisti arrivati dal mercato di riparazione per entrambi le compagini. Per i coriglianesi dovrà essere un occasione propizia per tentare il riscatto e interrompere la serie negativa. Classifica alla mano, ai biancoazzurri serve una vittoria piena per rilanciarsi e iniziare ad ambire ad altri lidi della classifica. Allo “S.Rizzo” fischio d’inizio ore 14:30 e conduzione di gara affidata alla stessa terna arbitrale dello scorso 24 novembre: direttore di gara Caldirola della sezione di Milano che sarà coadiuvato dagli assistenti Santini di Savona e Pasqualetto di Aprilia. L’ingresso è stato fissato a 5 euro per tutti i settori.

CASA BIANCOAZZURRA

Settimana di lavoro per la comitiva coriglianese iniziata, per via del recupero, già al lunedì. Dopo lo scivolone contro il Roccella, mister De Sanzo ha analizzato insieme al suo staff e ai giocatori la prova non convincente di domenica scorsa. Nella giornata di martedì allenamento di rifinitura per inquadrare l’undici da opporre al Troina. Sul fronte organico, tutti a disposizione tranne Capuozzo che dovrà finire di scontare la squalifica della tredicesima giornata. Il tecnico De Sanzo sarà costretto a pescare ancora tra giocatori dalla Juniores, non potendo impiegare nessuno dei nuovi acquisti. Under biancoazzurra che sabato scorso, inoltre, ha vinto nella prima di ritorno a Roccella per 2 a 0. Frattanto, il tecnico biancoazzurro definirà lista dei convocati e formazione da spedire in campo solo nelle prossime ore.

L’AVVERSARIO

Il Troina, quinta forza del gir. I di serie D, è allenata dal tecnico Boncore. I troinesi presentano una buona rosa, con un ottimo viatico in campionato e sono reduci dalla vittoria esterna contro l’Acr Messina per 2 a 1. Il modulo di gioco adottato solitamente è un 3-5-2 potendo contare tra gli altri su calciatori come Saba, Fernandez, Raia, Fricano, Masawoud, Palermo e Bamba. Il ruolino di marcia dei giallorossi indica 31 punti, frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte di cui in trasferta 5 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte. Di contro il Corigliano ha collezionato 11 unità in virtù di 3 successi, 2 pareggi e 11 insuccessi di cui in casa 2 successo, 1 pareggio e 5 ko.

Commenta

commenti