Corigliano Calcio: Giovanni Catalano rimane in biancoazzurro

Giovanni Catalano vestirà la maglia biancoazzurra anche per la stagione 2020/21. L’esterno d’attacco originario del catanzarese ha rinnovato l’accordo con il club biancoazzurro per il prossimo anno calcistico in Serie D e sin dal primo giorno di ritiro s’è messo a disposizione del nuovo staff tecnico guidato da mister Giampà.

Pedina fondamentale del Corigliano già lo scorso anno, l’esterno d’attacco classe ’94 vanta esperienza in Serie C2 e Serie D con diversi club come Vigor Lamezia, Potenza, Anzio, ecc. Al Corigliano approdò nell’estate 2019 proveniente dall’Acr Messina.

«Ho ricevuto varie richieste per la prossima stagione, ma ho preferito sempre dare priorità al Corigliano – ha riferito Catalano – perché qui mi trovo bene, s’è instaurato un bel rapporto con il presidente e con l’ambiente biancoazzurro, per cui sono più che felice di poter vestire anche per il prossimo anno la maglia del Corigliano e offrire il mio contributo a questo club».

Commenta

commenti