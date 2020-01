Corigliano Calcio: contro la Cittanovese a caccia di continuità

Dopo il pesante successo ottenuto nel recupero contro il San Tommaso, il Corigliano è già proiettato alla prossima sfida. I tre punti arrivati mercoledì scorso, hanno rilanciato le quotazioni salvezza dei biancazzurri tanto da agganciare il Roccella a 18 punti e portarsi a meno tre segmenti dalla zona franca. Il torneo, però, non ammette pause e il calendario, per la ventunesima generale e quarta di ritorno del gir. I di serie D, metterà i coriglianesi di fronte ad un ostico avversario. Antagonista di turno la Cittanovese per un match arduo ma aperto alle previsioni. Jonici a caccia di un nuovo risultato effettivo per dare persistenza al trend di risultati. Classifica alla mano la contesa di Cittanova, oltre ad essere l’ennesimo derby stagionale tutto calabrese, vedrà i biancoazzurri opposti ad una rivale di tutto rispetto. Allo stadio “Morreale Proto”, domenica 26 gennaio, fischio d’inizio ore 14:30 e conduzione di gara affidata all’arbitro Renzi della sezione di Pesaro che sarà coadiuvato dagli assistenti Raccanello di Viterbo e Romagnoli di Albano Laziale.

CASA BIANCOAZZURRA

Lunga settimana di lavoro per la formazione coriglianese iniziata al lunedì e proseguita con rifinitura del martedì in vista del recupero di mercoledì. Al giovedì, allenamento congiunto contro la Juniores, soprattutto per i calciatori non impiegati nel match contro il San Tommaso, e seduta defaticante per tutti gli altri giocatori. Fatiche proseguite nella seduta di venerdì e rifinitura prevista al sabato mattina prima della partenza per il ritiro. Sul fronte organico, tutti a disposizione tranne Infusino appiedato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Esposito, invece, è rientrato in gruppo dopo aver smaltito un guaio muscolare ma resta sempre dubbio per domenica prossima. Squalificato per tre turni mister Mangiapane che dovrà seguire la propria squadra dalla tribuna. Lo stesso allenatore dei biancoazzurri sta cercando di tracciare lo schieramento ufficiale anti Cittanovese. Entro sabato sarà diramata la lista dei convocati. La Juniores biancoazzurra, invece, sabato prossimo alle 14:30, al “Città di Corigliano” sarà impegnata contro il Fasano.

L’AVVERSARIO

La Cittanovese, nona forza del gir. I di serie D, è allenata dal tecnico Ferraro. I cittanovesi sin ora hanno condotto un buon cammino hanno come obbiettivo la salvezza anticipata. Reduci dal ko di Nola per 2 a 0 i giallorossi solitamente adottato come modulo un 3-4-3 o 4-3-3 potendo contare su calciatori come Tripicchio (infortunato), Cianci, Sessa e Kacorri. Il ruolino di marcia dei giallorossi indica 31 punti, frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte di cui in casa 7 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte. Di contro il Corigliano ha collezionato 18 unità in virtù di 5 successi, 3 pareggi e 12 insuccessi di cui in trasferta 1 successo, 2 pareggi e 6 ko. All’andata finì 1 a 0 per i cittanovesi.

