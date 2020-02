Corigliano Calcio, arriva la Palmese: imperativo vincere

Messo alle spalle anche il ko di Nola, il Corigliano domenica si appresta a ricevere la Palmese. Per la venticinquesima generale del gir. I di serie D, ottava di ritorno, i coriglianesi, da due giornate a secco, possono riprendere quota puntando al bottino pieno. Impelagati in piena bagarre salvezza, i biancoazzurri saranno chiamati ad interrompere il periodo no. L’avversaria di turno è il fanalino di coda Palmese che sulla carta ancora non è condannata dalla matematica. Si giocherà al “Città di Corigliano” con fischio d’inizio fissato alle ore 14:30. Ennesimo derby stagionale calabrese che sarà diretto dall’arbitro Monesi della sezione di Crotone e che sarà coadiuvato dagli assistenti Balbo di Caserta e Gambino di Nocera Inferiore. Per l’ingresso allo stadio, per tutti i settori il prezzo è stato fissato a 10 euro, sia per uomini e donne, mentre per gli under 14 l’entrata sarà gratuita.

CASA BIANCOAZZURRA

Preparazione settimanale secondo la norma per la comitiva coriglianese. Gruppo sempre impegnato tra campo e palestra alla ricerca della miglior condizione. Mister Mangiapane conta di recuperare in pieno alcuni giocatori tra cui Colombatti in mezzo alla difesa. Proprio il reparto arretrato, nell’ultimo periodo è stato il più falcidiato, con l’altro difensore La Gamba ancora in fase di recupero e in dubbio per domenica prossima. Sempre fermo per squalifica, invece, Strumbo mentre dovrebbero essere arruolabili tutti gli altri atleti della rosa. Fatiche che termineranno con la rifinitura di sabato mattina e relativa lista convocati. Il tecnico dei biancoazzurri, intanto, sta meditando sull’undici titolare da spedire in campo. La Juniores biancoazzurra, invece, sabato prossimo per la ventunesima generale del torneo di categoria, sarà impegnata allo “S. Rizzo” di Rossano contro la capolista Casarano.

L’AVVERSARIO

La Palmese, fanalino del gir. I di serie D, è allenato da mister Iannì. I reggini stanno disputando un torneo in tono minore e sono reduci dal ko interno contro il San Tommaso per 3 a 2. I palmesi applicano come modulo un 4-3-3 o un 3-5-2 potendo contare su calciatori come Bonadio, Tiboni e Misale. Il ruolino di marcia dei neroverdi indica 11 punti frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte di cui fuori casa 0 successi, 3 pareggi e 9 sconfitte. Di contro il Corigliano ha collezionato 22 unità in virtù di 6 successi, 4 pareggi e 14 insuccessi di cui in casa 5 successi, 1 pareggio e 6 ko. All’andata finì 3 a 2 per i palmesi.

