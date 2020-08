Corigliano Calcio: anche Strumbro resterà in biancoblu

Anche Gerardo Strumbo sarà, per un altro anno, un calciatore dell’Asd Corigliano. Il difensore centrale, originario di Chiaravalle (CZ), ha dato preferenza al progetto biancoazzurro e ha raggiunto un nuovo accordo con la società presieduta da Mauro Nucaro.

Dal primo giorno di allenamento a disposizione del gruppo, l’ex Nuorese, Francavilla, Nardò – per citare alcuni club dei quali ha vestito la maglia – si è subito sintonizzato con quanto indicato dallo staff tecnico guidato da mister Giampà, facendo notare sin dall’inizio voglia di far bene e di allenarsi, così da farsi trovare pronto ai nastri di partenza. «Sono rimasto a Corigliano perché con questa maglia voglio fare bene – ha affermato la colonna portante della difesa del Corigliano -. Lo scorso anno, per tante vicissitudini, abbiamo fatto del nostro meglio per concludere una stagione che ha avuto diversi intoppi, non ultimo lo stop dovuto al lockdown, ma sono sicuro che quest’anno faremo ancora meglio e, con l’impegno di tutti i miei compagni, potremo dare soddisfazioni a quanti lavorano per noi e fanno il tifo per il Corigliano».

