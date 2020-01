Corigliano Calcio: allo Stefano Rizzo contro il Roccella arriva la sconfitta

DI MARTINA CARUSO

Dopo la pausa delle festività natalizie, la Serie D torna in campo dando il via al girone di ritorno.

Ma dove eravamo rimasti? Ad una sconfitta in casa del Marsala e una partita rinviata sullo 0-0 contro il San Tommaso; nel girone I della quarta serie, il Corigliano Calcio inizia la 18ª giornata di campionato calpestando il manto verde dello Stefano Rizzo nell’area urbana di Rossano. Una nuova location pronta ad ospitare quasi uno scontro diretto, valido per il fondo della classifica, tra i padroni di casa del Corigliano Calcio e Roccella.

Entrambe le squadre, ad un solo punto di distacco, tentano di risollevarsi giocandosi il tutto per tutto nel match che precede l’epifania. Un primo tempo, però, che delude le aspettative delle squadre in campo e anche dei tifosi, accorsi numerosi a sostenere la compagine biancoceleste. Palla indomabile a causa del vento e una prima frazione di gioco priva di colpi di scena, se escludiamo il tiro cross di Catalano, il guizzo del capitano biancoceleste, annullato in seguito per una deviazione con la mano e il tiro prima col mancino, poi col destro di Maniscalchi, finito al lato.

Gli ospiti rispondono solo con il tiro in diagonale di Faiella, bloccato dall’estremo difensore D’Aquino, spesso fuori dai pali e palla al piede nei primi 45 minuti. La ripresa parte con gli animi un po’ più accesi, scaturiti da un presunto fallo di mano in area di Liviera, seguito da un boato di proteste.

Al 16’ st si fa sentire il Corigliano con un tiro a giro di Talamo che, però, finisce sul fondo.

Il risultato si sblocca solo a metà del secondo tempo con la rete del neo entrato nel Roccella, il numero 20 Perkovic.

Triplice fischio amaro del direttore di gara sullo 0-1 per il Corigliano calcio che è costretto, quindi, a rimandare i festeggiamenti e subire l’ennesima sconfitta in campionato, ma la prima del nuovo anno.

Un po’ sfortunati, un po’ superficiali, a tratti propositivi, ma per i ragazzi biancocelesti, sicuramente, la befana, domani porterà solo cenere e carbone.

Commenta

commenti