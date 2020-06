Il cordoglio dell’amministrazione Stasi per il lutto in casa Gattuso

Vicini a Rino e alla famiglia per la perdita di Francesca

Il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi ha voluto esprimere a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città i più sinceri sentimenti di vicinanza a Rino Gattuso e alla sua famiglia per la perdita prematura di Francesca Gattuso, sorella dell’allenatore del Napoli ed ex giocatore del Milan, in più occasioni e da ultimo nell’emergenza Covid, dimostratosi sempre vicino alla sua comunità d’origine.

Commenta

commenti