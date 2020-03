Cordoglio FI: «Natale Alonia, pilastro del partito e dell’economia locale»

«La scomparsa di Natale Alonia lascia un vuoto profondo nella grande famiglia di Forza Italia e dei moderati e liberali, ma più in generale in tutta la città di Corigliano Rossano. La sua figura di uomo, di imprenditore, di esponente politico ha rappresentato, negli anni, uno dei maggiori punti di riferimento sia per le sue note capacità professionali sia per la volontà e la perspicacia nell’essere in grado di aggregare esperienze e culture diverse nell’interesse del bene comune. La sua prematura dipartita ci lascia, pertanto, profondamente addolorati perché con Natale Alonia scompare un importante ‘pezzo’ di storia della nostra comunità e dell’intero territorio».

È quanto affermano, in una dichiarazione congiunta, l’onorevole Gianluca Gallo, consigliere regionale e coordinatore per la provincia di Cosenza di Forza Italia, e l’avvocato Giuseppe Turano, commissario cittadino di Corigliano Rossano del partito degli Azzurri.

«Si corre sempre il rischio, ogni qualvolta si registra il decesso di una persona molto conosciuta e attivamente impegnata nella società, di cadere nella retorica e nella banalità. Nel caso di Natale Alonia, tuttavia, non possiamo esimerci, con sincerità e al bando da ogni retorica o fronzoli di sorta, dall’esprimere il cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha incentrato tutta la sua vita – evidenziano Gallo e Turano – sul valore e sulla cultura del lavoro, realizzandosi in piena autonomia e costellando l’intera sua esistenza di numerosi sacrifici d’ogni genere, fino a divenire uno degli indiscussi pionieri dell’imprenditoria cittadina, comprensoriale e finanche regionale, in particolare nei settori della grande distribuzione e dell’edilizia. Alonia è colui il quale, con le sue aziende, ininterrottamente da decenni e ancora oggi, ha creato centinaia di opportunità lavorative per altrettanti cittadini, molti dei quali di giovane età e altrimenti privi di un duraturo sbocco professionale».

«Il nostro pensiero, tuttavia, al di là dell’aspetto imprenditoriale a tutti noto, è particolarmente rivolto a ciò che Natale Alonia ha rappresentato per tutti noi dirigenti, iscritti e simpatizzanti di Forza Italia. È stato proprio lui, infatti, fin dagli albori della nascita di questo Movimento destinato a cambiare radicamente il panorama politico nazionale grazie ad una straordinaria intuizione del Presidente Silvio Berlusconi, a costituire, unitamente ad un ristretto quanto affiatato gruppo di concittadini, il nostro partito a Corigliano. Un partito al quale – ricordano Gallo e Turano – Alonia ha sempre dimostrato negli anni dedizione, lealtà, spirito d’appartenenza, rimanendo fedele ai colori e alla bandiera di Forza Italia. Un partito per il quale Natale Alonia non ha mai lesinato tempo ed energie, spendendosi in prima persona in tutti i sensi, dall’organizzazione di una sede alla campagna per il tesseramento, contribuendo fattivamente ad ogni competizione elettorale per la crescita e la ramificazione del partito stesso, veicolando la sua conformazione di forza politica liberale ma non liberista, cattolica ma non confessionale, laica ma non laicista, motore pulsante dei moderati italiani sul quale è stata fondata, e tuttora si fonda, l’intera coalizione di Centrodestra. Un partito nel quale e per il quale Alonia ha sensibilizzato donne e uomini provenienti da storie tra loro differenti, ma accomunati dalla ferrea volontà di fare politica, coniugando sensibilità complementari, persone di navigata esperienza così come ragazze e ragazzi espressione di quella ‘nuova generazione’ dalla quale trarre sempre nuova linfa vitale. Tutto questo, e tanto altro ancora, è stato Natale Alonia. Questo è il nostro ricordo, affinché la sua memoria sia monito educativo per quanti continueranno a percorrere insieme un ‘viaggio’ politico che può e deve essere, anzitutto, umano, stimolante ed emozionante».

Commenta

commenti