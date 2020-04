Coranavirus, in Italia oggi quasi duemila nuovi contagi. Diminuiscono le vittime (+431). In calo anche le T.I.

Emesso il bollettino della Protezione civile: il contagio nel paese è in calo ma ha una decrescita lenta.

Nel giorno di Pasqua tornano a calare sensibilmente le morti di questa drammatica emergenza. Il bollettino della Protezione civile, infatti, parla oggi di 431 decessi (188 in meno rispetto a quelli registrati ieri) che portato il totale dei morti a 19.468, di questi 10.511 nella sola Lombardia. Quello di oggi è l’aumento percentuale dei decessi più basso dall’inizio dell’emergenza. Intanto il numero complessivo di contagiati attuali da Covid-19 sale a 102.253 (ieri erano 100.269). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli, infatti, i nuovi positivi sono 1984 (ieri erano 1.996). Ma in tutti questi numeri c’è da dire che sta lievitando anche il numero dei tamponi, ad oggi sono 1.010.193 (ieri erano 963.473).

I pazienti dimessi sono in totale 34.211, con 1.667 persone guarite nelle ultime 24 ore (ieri erano +2.079). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 27.847 (-297 da ieri quando erano 28.144: è il dato più alto, in negativo, di sempre), di cui 3.343 in terapia intensiva (-38 da ieri quando erano 3.381). Quest’ultimo dato continua a calare per il nono giorno consecutivo, per quanto meno di ieri quando il dato negativo era stato di -116. Aumentano a 71.063 le persone in isolamento domiciliare, contro i 68.744 di ieri.

La Protezione Civile fa sapere che la Provincia Autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo dei guariti verificando una diminuzione di 110 rispetto a ieri.

