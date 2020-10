Coprifuoco e chiusura delle Medie e Superiori: la stretta anti-Covid della Regione

Al momento è solo un’intenzione ma è pronta una nuova ordinanza della Regione dopo l’aumento dei casi di Covid. Vietate le visite ai pazienti ricoverati in ospedali e Rsa. Le misure presto al vaglio dei ministri Speranza e Azzolina

I 323 nuovi casi e 8 ricoveri in Terapia intensiva degli ultimi due giorni stanno spingendo il Presidente facente funzioni Nino Spirlì ad una serie di misure urgenti per i prossimi 15 giorni, nel tentativo di contenere l’aumento dei casi di coronavirus in Calabria.

LA NUOVA ORDINANZA Decisioni che dovranno comunque passare sotto la lente d’ingrandimento dei ministri Speranza e Azzolina, ma che si ispirano alle altre regioni, come la Lombardia, in cui la curva dei contagi negli ultimi giorni è diventata sempre più ripida. Ad essere interessate dalle nuove misure potrebbero essere le scuole. La Regione, infatti, starebbe pensando a sospendere le lezioni in presenza per le prossime due settimane negli istituti superiori e nelle scuole medie mentre le nuove misure non dovrebbero interessare la didattica in presenza per le scuole primarie e gli asili.

OSPEDALI E RSA Altre decisioni radicali, invece, dovrebbero riguardare la sanità. La Regione sta pensando a vietare le visite dei parenti dei pazienti ricoverati negli ospedali, negli ambulatori e poliambulatori e nelle Rsa. Limitazioni che dovrebbero riguardare anche le visite mediche specialistiche non urgenti mentre dovrebbero rimanere aperti gli ambulatori e i poliambulatori per le visite specialistiche riservate ai malati gravi, oncologici e affetti da disabilità.

FERMO NOTTURNO Infine la Regione potrebbe optare per il fermo notturno di tutte le attività della popolazione tra le 24 e le 5. Una misura di due settimane ma che, in casi estremi, potrebbe essere prorogata anche per ulteriori settimane.

Commenta

commenti