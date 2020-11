Contrasto al Covid, Movimento per il territorio: «Test di massa per tutti»

“Il Movimento del Territorio con Pasqualina Straface”, propone al Presidente Spirlì L’attuazione di uno screening di massa Covid-19

In un momento così difficile per la nostra Regione Calabria, con un aumento vertiginoso di positivi al Covid-19 in particolare , il Movimento del Territorio «sente il dovere di dare il nostro contributo attraverso una proposta che permetterebbe di ridurre notevolmente le catene di contagio al Covid-19».

« Abbiamo inviato tramite PEC, al Presidente della Regione Calabria Nino Spirlì , la proposta in allegato. Lo screening consiste in un test rapido gratuito dell’antigene. Si tratta in sostanza di un tampone nasofaringeo in grado di rilevare la presenza del virus e di fornire un risultato entro 15-30 minuti. Si tratta di un test sicuro e indolore».

