Contrada Torricella lancia l’appello: “Alla Regione votiamo gente competente”

Siamo in contrada Torricella, una delle tante frazioni di Corigliano Rossano che affacciano sulla trafficata s.s. 106. Una contrada che, nel corso degli anni, ha conosciuto incuria e abbandono, in cui vivono degli abitanti fieri che hanno sempre lottato per vedere riconosciuti i loro diritti. Vogliono continuare a farlo anche oggi, a pochi giorni dalla tornata elettorale che decreterà il nuovo Governatore e Consiglio Regionale calabrese. “Negli ultimi anni – fanno sapere dal Comitato cittadino di Torricella – c’è stata una gestione fallimentare e insensibile di chi ha rappresentato il nostro territorio a Catanzaro. La nostra speranza è che la Calabria venga amministrata da persone competenti che facciano funzionare il sistema”. Gli abitanti parlano dei problemi della loro quotidianità: “Partiamo dalla 106 che ha bisogno di essere resa moderna il prima possibile. La nostra frazione – ricordano – è perennemente invasa dalla sporcizia, basti vedere i fossi di scolo, uno dei quali è a pochi metri dalle scuole. Per non parlare delle buche, che in tutto Corigliano Rossano ormai sono una problematica non da poco”. Infine, l’appello: “la nostra speranza è che il prossimo governo calabrese abbia a cuore le sorti della propria terra e che abbia un occhio di riguardo per le periferie, le frazioni e le contrade. Ma per fare tutto ciò è fondamentale che la gente sappia votare i rappresentanti più competenti ed autorevoli”.

