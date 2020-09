Conto alla rovescia per Agri Terranova: aperte le adesioni

Parte il conto alla rovescia per Agri Terranova, l’evento dedicato all’agricoltura, all’artigianato e all’enogastronomia che si terrà nel borgo medievale della Terra dei due Papi in autunno. Si raccolgono le adesioni.

È quanto fa sapere il vicesindaco e assessore all’agricoltura Massimiliano Smiriglia sottolineando che la manifestazione, per le misure di sicurezza e prevenzione, sarà modificata nella forma, ma non negli obiettivi che si confermano essere quelli di valorizzare il binomio agricoltura-turismo attraverso i suoi attori principali: patrimonio identitario, paesaggio e produzioni agroalimentari.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale – aggiunge il Vicesindaco – è quello di promuovere un confronto a più voci sulle strategie di sviluppo eco-sostenibili e di rilancio dell’economia locale. Confronto al quale saranno chiamati a partecipare le realtà imprenditoriali territoriali e le istituzioni sovracomunali.

Con Agri Terranova – conclude – si intende accompagnare un percorso di crescita che riteniamo possibile attraverso la valorizzazione di temi come turismo lento ed esperienziale, filiera corta delle produzioni agroalimentari, patrimonio identitario, culturale, artistico ed enogastronomico locale e non per ultimo la risorsa extravergine d’oliva.

