«Continuano ad esserci disuguaglianze tra regioni amministrate dalla Lega»

L’affondo del coordinamento regionale dell’Unione sindacale di Base nei confronti del carroccio

«Fin quando il popolo calabrese accetterà di fare da grancassa elettorale alla banda di Salvini e della Lega, che solo sulla carta ha levato la scritta Nord, questo Sud sarà sfruttato fino al midollo per dare forza al Nord».

A dirlo è Saverio Bartoluzzi del coordinamento regionale dell’Unione sindacale di Base (USB) che proprio stamattina è ritornato ad attaccare le politiche leghisti a suo avviso discriminanti nei confronti del sud, nonostante il sud abbia riempito il bacino di voti del carroccio.

«Questo Salvini – scrive Bartoluzzi – nei fatti, applica la disuguaglianza in modo serrato fomentando odio razziale. Per lui siamo italiani giusto quel periodo elettorale poi torniamo ad essere quei “Terun” di sempre».

«Ci incita a fare di più, lui e i suoi uomini, ma poi si dimentica quando un lavoratore in Calabria porta a termine il suo lavoro quotidiano per un pezzo di pane sul tavolo per i propri figli, quella giornata vale doppia perché ottenuta in una terra martoriata dalla ndrangheta, dai collusi e da un sistema che dimentica per decenni precari negli scantinati degli enti e degli ospedali. Questa Calabria ha bisogno di concretezza sociale e basta chiacchiere. Li al nord, dove è presente nell’amministrazione regionale la Lega, i bonus arrivano a €2.500.00. Al sud bastano i selfie. Cari calabresi riflettiamo ogni giorno e non dimentichiamolo mai».

