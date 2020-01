Continua senza sosta l’intensa attività sportiva del settore giovanile del Basket Murialdo

Domenica 5 gennaio, approfittando della sosta natalizia dei campionati federali al PalaMurialdo i ragazzi di coach Saccone, categoria esordienti e aquilotti hanno affrontato, in una bellissima ed avvincente amichevole, i ragazzi del Pollino basket Castrovillari di coach Gallavalloti. I ragazzi hanno disputato una bellissima partita che ha entusiasmato il numeroso pubblico accorso ad assistere all’evento sportivo. A fine partita coach Saccone, contento della collaborazione avviata con il basket Pollino Castrovillari, e quella precedentemente avviata con il C.A.B. Cosenza di coach Angelo Salerno con il gruppo under 16, ha espresso tutta la sua soddisfazione in quanto si sono chiaramente visti i miglioramenti dei giovani atleti frutto del duro lavoro svolto in palestra. La collaborazione con le numerose realtà cestistiche presenti sul territorio continuerà ed il coach ha dichiarato che la via intrapresa è quella giusta per il bene del basket rossanese e dei ragazzi di casa Murialdo.

