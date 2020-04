Conte: «Italia non ha bisogno del Mes. Riapertura il 3 maggio e con aiuto di scienziati»

Ecco tutti i passaggi salienti della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che attacca Salvini e Meloni: «Stanno diffondendo solo falsità»

Allora, partiamo subito da quello che interessa di più a noi cittadini: il lockdown durerà fino al 3 maggio. lo avevamo anticipato ieri e stasera è arrivata la conferma da parte del presidente del Consiglio dei Ministri in Conferenza stampa. Ma in questo lungo periodo di tre settimane le cose inizieranno a cambiare, ci sarà una lenta e graduale riapertura, così come annunciato dallo stesso premier che ha aggiunto: «L’auspicio è di poter ripartire con qualche cautela ed attenzione, gradualmente, ma per una ripartenza sicura. Ciò, dipende da noi e dalle nostre attenzioni nel solo rispetto delle misure restrittive, che vanno osservate ancora con maggior attenzione durante le festività pasquali, il 25 aprile ed il 1 maggio».

I dati del contagio, infatti, continuano ad essere in calo ma al momento non sono rassicuranti per dare via libera alla riapertura. «Non siamo – ha detto Conte – nella condizione di ripartire a pieno regime, ma vi prometto che se vi saranno mutazioni delle condizioni prima del 3 maggio, rivedremo la proroga delle misure di contenimento». Intanto, però, da dopo Pasqua qualcosa inizierà a cambiare. Riapriranno, infatti, librerie, cartolibrerie, negozi di articoli per l’infanzia, silvicoltura e le attività forestali

Ma si è già a lavoro per la fase 2 «per una ripartenza in sicurezza». «Sarà un procedimento organico – ha ribadito il premier – ci avvarremo di un gruppo di esperti da affiancare al comitato tecnico scientifico per poter coordinare al meglio il processo. Il gruppo di esperti sarà presieduto dal manager Vittorio Colao e geni italiani nel mondo. Ci daranno una mano per progettare la fase 2, tenendo conto della salute ma anche del mantenimento della qualità della vita delle persone».

Inoltre, è già stato siglato il protocollo di sicurezza sul lavoro. «Esorto le aziende a sanificare i luoghi di lavoro e iniziare a predisporsi a recepire le misure di sicurezza già da ora. Il protocollo verrà ulteriormente aggiornato e diffuso. La ripartenza del tessuto produttivo – ha avvertito Conte – dipende anche dalle aziende».

Veniamo ora all’Europa. «Per uscire dalla crisi – ha precisato – sono necessari 1500 miliardi di euro. Questa è la sfida più importante per l’UE e per il mondo intero e richiedono risposte adeguate. Le proposte europee di ieri sono un primo passo. Il ministro Gualtieri ha lavorato bene, ma concorda con me nella non sufficienza di questi provvedimenti». Poi una “rivelazione”: l’Italia non ha affatto abbandonato la pista degli eurobonds. «L’Italia – aggiunge – lavorerà per istituire il fondo finanziano con gli Eurobonds. Il fondo serve, subito ed urgentemente. Lo dico a tutti, anche ai miei omologhi europei. Ci sono strumenti già significativi: BEI e SURE. Ma la nostra battaglia è per l’Eurobond, l’unico strumento adeguato alla situazione.

Sul dibattito attorno al Mes, Giuseppe Conte ha confermato come ci sia una certa vivacità. Un dibattito che però è necessario venga fatto «con chiarezza e senza falsità». «Devo fare nomi e cognomi dei responsabili di coloro che diffondono falsità: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Da ieri notte vanno dicendo che l’Italia avrebbe firmato accordi segreti, ma così non è. L’Italia – ha precisato il presidente del Consiglio – non ha bisogno del MES e non ha attivato questo strumento che è inadeguato ed inadatto alla situazione. Alcuni stati europei vogliono una nuova linea di credito, senza condizionalità. E noi, con loro, siamo determinati a raggiungere l’ottenimento di nuovi strumenti, come appunto gli Eurobonds. Lavoreremo per farlo, ma già da ieri c’è un paragrafo chiaro, nero su bianco, per attivarci tutti nella costruzione di questo strumento. Per avere forza nella trattativa abbiamo bisogno di voi, italiani. Basta con queste polemiche dalle opposizioni, non danneggiano me, ma la nostra reputazione d’Italia. Non vogliamo compromettere la nostra forza di dialogo con i paesi del nord Europa».

E poi, la chiosa finale: «Io non firmerò nulla finché non avremo un ventaglio di strumenti adeguati ad affrontare la sfida che stiamo affrontando. Non cederò nelle trattative e sono sicuro che con la nostra tenacia convinceremo l’Europa a venirci incontro in questo momento così importante».

