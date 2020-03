+++ Conte annuncia: chiusi tutti i negozi, tranne alimentari e farmacie +++

Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari

Emergenza Coronavirus, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo aver riunito nel pomeriggio a Palazzo Chigi i capi delegazione dei partiti di governo, ha deciso di comunicare ai cittadini nuove, più stringenti disposizioni. “Grazie agli italiani che compiono sacrifici. Al primo posto c’è la loro salute. Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio. Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti e le attività agricole”. Conte annuncia la nomina di un commissario per le terapie intensive con “ampi poteri”: Domenico Arcuri. E chiude: “Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani”.

Commenta

commenti