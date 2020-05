Conte annuncia l’estate: «Andremo al mare, in montagna e godremo delle nostre città»

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare dell’emergenza Covid 19, intervenendo ai microfoni del Corriere della Sera: «Quest’estate non staremo sul balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Andremo al mare, in montagna e godremo delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione. Parrucchieri e centri estetici? Potremmo permettere l’apertura anticipata rispetto al 1° giugno, ma dovremo sempre stare attenti al quadro epidemiologico».

