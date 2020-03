Nuovo caso di contagio a Reggio Calabria, 14 persone in quarantena

Si tratterebbe del 10° contagio in Regione

E’ il direttore dell’Istituto diagnostico De Blasi di Reggio Calabria, il dottor Eduardo Lamberti Castronuovo, ad annunciare un nuovo caso di contagio da Coronavirus su un dipendente dello stesso istituto. Si tratterebbe – previa conferma dell’Istituto Superiore per la Sanità – del 10° contagio in Calabria. In stato di quarantena anche altri 14 dipendenti, entrati in contatto superficiale con il caso positivo, un addetto alle pulizie in ogni caso assente da lavoro da circa dieci giorni.

Fonte: Corriere della Calabria

