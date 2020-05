Continua a scendere la curva dei contagi quotidiani. In Calabria trend in costante calo

La Calabria mantiene saldamente il primo posto nella classifica relativa alla % Casi totali / Popolazione

Mentre non si arresta la costante diminuzione a livello nazionale dei casi positivi giornalieri al Coronavirus (ieri -2,08%), la Calabria conferma l’andamento in costante calo: mentre il 6 maggio si registrava un dato di -0,92%, ieri (7 maggio) in Regione si segnala un’ulteriore contrazione (-1,71%). Stabile l’andamento della curva nazionale relativa alla percentuale dei Casi totali (da 0,68% del 6 maggio a 0,65% di ieri). In Calabria anche ieri soli tre casi, quindi confermato il dato dello 0,27% del 6 maggio. Contemporaneamente aumenta il numero dei tamponi processati: 70.359 ieri, 64.263 il 6 maggio, con un rapporto percentuale tra nuovi casi e tamponi giornalieri costantemente basso: 1,99 %. La Calabria mantiene saldamente il primo posto nella classifica relativa alla % Casi totali / Popolazione.

Con 89 vittime su 1.125 casi positivi ha in particolare un rapporto del 7,91%. In ultima analisi, osservando i dati raccolti ed elaborati dal dott. Mancuso, puntiamo l’attenzione sul rapporto di incremento dei casi positivi giornalieri. La Calabria ha avuto un calo di -11 casi attualmente positivi rispetto al giorno precedente (14 i pazienti guariti) con -1,71% dei casi riscontrati, il totale dei casi è a 1.125, di cui 633 gli attualmente positivi.

