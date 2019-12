DI SAMANTHA TARANTINO

Ripercorrere antiche vie e sentieri, magari pernottando tra possenti mura, immaginandosi per un po’ principi e principesse da favola,o semplicemente per ritemprare lo spirito, in un senso di ospitalità che sa di altri tempi. É questo lo splendido progetto del Cammino Basiliano, che ripercorre 955 chilometri, in lungo e in largo, da nord a sud, percorrendo piste e sentieri della Calabria che non ti aspetti, la cui notizia si sta diffondendo, in questi giorni sui social, sui vari gruppi di amanti e professionisti delle escursioni. Ci sono voluti ben 14 anni di studio per raccogliere le numerose tappe, 8 anni di percorsi, di escursioni prova di revisione e tracciamento tramite GPS. Un’opera immane e soprattutto coraggiosa quella compiuta dall’associazione Camminatori Basiliani. Il percorso inizia a Rocca Imperiale e termina a Reggio Calabria. Ogni tappa del Cammino corrisponde a una giornata di cammino e in totale sono 44, con le varianti si arriva a 56 tappe. In ogni posto o tappa pronti ad accogliere il viandante, una stanza per dormire ed un ottimo pasto per rifocillarsi.

Uno dei più noti percorsi dello spirito, tra fede e natura, è sicuramente la Via Francigena, diventata nel tempo, itinerario culturale del Consiglio d’Europa,per gli oltre duemila chilometri da Canterbury a Roma, tra sentieri di montagna, mulattiere di pietra, vie campestri e viabilità senza traffico, strade tra i cipressi e pini. Ripercorrendo le vie più antiche, tra sanpietrini romani e selciati medievali, perchè come si sa, tutte le strade portano alla città eterna. Un pellegrinaggio, di cui i documenti più antichi risalgono al IX e X secolo, che radunava fedeli da ogni parte d’Europa (chi sostava a Roma e chi scendeva fino in Puglia , per giungere fino in Terra Santa). É così come la Via Francigena (il cui nome deriva dai pellegrini provenienti soprattutto dalla terra dei Franchi), o il Cammino di Santiago di Compostela, così il Cammino Basiliano ripercorrerà vie e tappe storiche della Calabria abitata dai monaci basiliani, che tra il IX e il XII secolo e oltre, ne fecero un itinerario di fede e speranza. L’accoglienza sarà infatti rappresentata da monasteri, castelli, B&B e ospitalità diffusa. Un vero Cammino di fede, arte,storia, minoranze linguistiche greche e albanesi, foreste, natura incontaminata e paesaggi tra mare e monti.

ITINERARIO

L’itinerario del percorso è Rocca Imperiale, Canne, Nucara, Santa Maria degli Antropici, Oriolo, Alessandria del Carretto, Cerchiara Calabra, Santa Maria delle Armi, Civita, Cassano allo Ionio, Terranova di Sibari, Corigliano, Rossano, Paludi, Longobucco, Ortiano, Bocchigliero, Campana, Umbriatico, Verzino, Savelli, Castel Silano, San Giovanni in Fiore, Lago Ampollino (Trepidò), Gariglione (Rifugio Grandinetti), Buturo, Sersale, variante (Petilia P. Convento Santa Spina, Mesoraca Convento Ecce Homo, Sersale), Sellia Superiore, Zagarise, Catanzaro, Tiriolo, San Floro, Squillace, San Vito allo Ionio, Cardinale, Serra San Bruno,Ferdinandea, Bivongi, variante(Satriano, San Sostene, Badolato, Santa Caterina allo Ionio, Guardavalle, Monastero Bizantino di Bivongi) Stilo, Pazzano (Santuario di Monte Stella), Sant’Ilarione(Caulonia), Martone Gerace, Ardore, Bovalino Superiore, Casignana, Samo, Africo (Villaggio Carrà), Gallicianò, Condofuri Superiore, variante (Samo, Staiti, Palizzi, Bova, Amendole, Condofuri Superiore), Santuario delle Cappelle, San Lorenzo, Bagaladi, Pentadattilo, Fortezza San Niceto, Motta San Giovanni, Reggio Calabria(Duomo).

Un grazie immenso ai compagni di viaggio Isabella Bossi Fredrigotti, Maria Xenia Doria, Margherita Del Favero, Anna Gastel, Marisa Palasciano, Mita Sansalone, Virginia Taroni, Claudio Cavaliere, Francesco Montesi, Romano Pitaro e Matteo Visconti.

GRANDE COLLABORAZIONE TRA FIGURE PROFESSIONALI

Un lavoro nato dalla collaborazione tra diverse figure professionali: di lavoro cartografico e per il reperimento delle tracce GPS, Domenico Archinà, Pietro Astorino, Peppe Battaglia, Emiliano Cistaro, Demetrio D’Arrigo, Diego Festa, Domenico Flotta, Vito Gallè, Alberto Garofalo, Flaviano Lavia, Maria Teresa Lupia, Raffaele Lupia, Alfredo Maio, Marco Mellace, Antonello Martino, Antonio Nicoletti, Antonio Pellegrino, Emanuele Pisarra, Pipicelli Giuseppe, Giuseppe Sommario, Valenti Emanuele.

Nei prossimi mesi verrà realizzato un sito web per poter scaricare le tracce GPS, per poter consultare le guide dei territori coinvolti e per avere informazioni sull’ospitalità di tutte le tappe del Cammino.

