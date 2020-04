“Congelati” i tamponi di Torano (tutto da rifare). Oggi un solo caso in provincia – GRAFICI

Sono spariti i tamponi di Villa Torano. Anzi no, sono congelati. Forse nemmeno, i test nella residenza per anziani della cittadina della valle del Crati andranno rifatti, così come ha fatto sapere proprio oggi il commissario dell’Asp di Cosenza, Giuseppe Zucattelli (leggi anche Tamponi: a Torano sarebbe tutto da rifare. Zuccatelli: «Procedura sbagliata»). Nel frattempo, al netto del caso di Torano, oggi nel territorio di Cosenza si registra un solo nuovo caso (è di Acri ma conteggiato a Torano perché probabilmente riferibile proprio alla rsa dove ieri erano stati confermati già 22 casi positivi).

Tutto tranquillo, invece, nel resto della provincia e particolarmente sullo Jonio dove, almeno per oggi, non ci sono nuovi contagi ad Oriolo dove i casi restano fermi a 27 ed il cluster sembra essere stato domato dalla “squadra speciale” dell’Asp. Focolaio tenuto a bada anche a Bocchigliero: 21 i casi nel paese della Sila greca (19 se si considerano i due deceduti). Mentre per Corigliano-Rossano e Cariati questo che si sta chiudendo è stato il giorno delle belle notizie. Nella terza città della Calabria, infatti, è guarito uno dei 40 infetti della città (34 se si considerano 3 guariti e 3 decessi) e non si registrano nuove positività (si è in attesa di altri tamponi) mentre nella cittadella delle otto torri, nel basso Jonio, con la guarigione odierna il numero si è praticamente azzerato (erano 3 e tutti e tre guariti).

Questi, invece, i dati per comune nel comprensorio della Sibaritide, aggiornati nel bollettino di oggi (mercoledì 15 aprile) alle ore 13.00: Corigliano-Rossano 40 casi (34 se si considerano 3 deceduti e 3 guariti), Oriolo 27 casi, Bocchigliero 21 casi (19 se si considerano 2 deceduti), Cariati 3 casi (0 se si considerano 3 guariti), Francavilla Marittima 3 casi (2 se si considera un deceduto), Scala Coeli 3 casi, Cassano Jonio 2 casi e Terranova da Sibari 2 casi. A seguire, invece, la tabella dei casi in tutta la provincia.

mar.lef.

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI San Lucido 52 1 4 Corigliano-Rossano 40 3 3 Rogliano 31 0 1 Oriolo 27 0 0 Cosenza 24 5 2 Torano Castello 23 0 0 Bocchigliero 21 0 2 Paola 13 0 1 Marzi 9 1 0 Amantea 5 0 2 Belsito 5 0 0 Rende 5 1 2 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Dipignano 4 0 0 Piane Crati 4 0 0 Altomonte 3 0 0 Cariati 3 3 0 Carpanzano 3 1 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Fuscaldo 3 1 0 Mangone 3 0 0 Marano Marchesato 3 0 1 Scala Coeli 3 0 0 Cassano Jonio 2 0 0 Figline Veglituro 2 0 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Terranova da Sibari 2 0 0 Casali del Manco 1 0 0 Castrovillari 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 0 0 Mendicino 1 1 0 Montalto Uffugo 1 0 0 Praia a Mare 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 318 21* 20

*La tabella è aggiornata dei 3 nuovi guariti che non risultano ancora nel bollettino delle ore 13

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

Commenta

commenti