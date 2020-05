Conferenza stampa online per l’Associazione Basta Vittime Sulla S.S.106

L’Associazione Basta Vittime sulla 106 ha organizzato una conferenza stampa online lunedì 18 maggio alle ore 11

La strada Statale 106 vive in questi giorni un momento particolarmente importante e storico. Il 19 maggio è prevista in Calabria la presenza del Ministro delle Infrastrutture e dell’Amministratore Delegato di Anas Gruppo FS Italiane Simonini per l’avvio dei lavori del 3° Megalotto della S.S.106 Jonica.

Sarà una giornata storica per la Calabria perché da quel momento saranno necessari, per la Legge Obiettivo, 2.304 giorni (circa 7 anni), per la realizzazione di un’Opera che sarà costruita dal Contraente Generale Astaldi-Impregilo per un costo complessivo di 1miliardo e 335milioni di euro.

Sul tema, e non solo, saranno rese note importi e significative notizie nella conferenza stampa che verrà organizzata dall’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” il prossimo lunedì 18 maggio alle ore 11:00. La Conferenza sarà online in Diretta.

Chiunque vorrà, potrà assistere alla Diretta semplicemente collegandosi sulla Pagina Facebook “Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” all’indirizzo: www.facebook.com/bastavittime106/

