Concorsi Ente, Flavio Stasi: “Cerchiamo persone con voglia di restare”

Il Sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, attraverso la sua pagina Facebook, ha invitato gli interessati a partecipare ai bandi di concorso

Cari concittadini, sulla pagina istituzionale del sito trovate il collegamento ad una sezione apposita: CONCORSI. Ci sono le prime procedure per l’assunzione di nuovo personale che avevamo già annunciato nelle settimane scorse. Sono i primi e ce ne saranno anche altri, per cui invito tutta la cittadinanza a controllare questa pagina e, soprattutto, a partecipare ai concorsi! Alla città di Corigliano-Rossano servono persone che abbiano voglia di restare qui, di rimboccarsi le maniche e darsi da fare per questo territorio.

