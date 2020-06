Il comune di Terranova pensa a migliorare le condizioni delle aree rurali

Gli interventi di messa in sicurezza del territorio sono stati finanziati dai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze

«Passa anche dal miglioramento delle condizioni della viabilità delle aree rurali e dalla possibilità di fruire agevolmente di queste, lo sviluppo strategico dell’economia locale che ha nell’agroalimentare la sua leva principale. 25 mila euro per i lavori di messa in sicurezza e mitigazione dei rischi. Ok della Giunta Municipale al progetto esecutivo».

È quanto fa sapere il vicesindaco e assessore all’agricoltura Massimiliano Smiriglia confermando l’impegno e l’attenzione che l’Amministrazione Comunale continua a riservare al settore.

«L’individuazione di risorse e la capacità di progettare ed ottenere fondi per migliorare i servizi a servizio della comunità e della rete imprenditoriale – continua – è la bussola che detta la strada».

Gli interventi di messa in sicurezza del territorio che saranno cantierizzati e realizzati a breve sono stati finanziati dai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze.

