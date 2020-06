Il comune pensa al nuovo anno scolastico, tavolo tecnico con gli istituti

Primo incontro il prossimo 29 giugno. Assessore Novellis: «Attenzione costante e continua al mondo della formazione»

Riavvio delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2020-2021, condividere azioni organizzative efficaci per poter garantire la massima dignità alle comunità educanti. È l’obiettivo del tavolo tecnico convocato dall’Amministrazione Comunale per le ore 10,30 di lunedì 29 giugno.

È quanto fa sapere l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis ribadendo, con il Sindaco Flavio Stasi, l’attenzione costante e continua alle istanze del mondo della Scuola.

La Novellis coglie l’occasione per informare che l’ente Provincia di Cosenza sta procedendo all’avvio dei sopralluoghi nelle scuole secondarie di secondo grado.

Destinato ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi cittadini, l’incontro che sarà ospitato nella sala delle adunanze consiliari di piazza Santi Anargiri, è aperto alla partecipazione dei Responsabili Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) ed i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Servirà a confrontarsi sulle esigenze emerse alla luce dell’emergenza Covid, sullo stato dell’arte nell’imminenza della pubblicazione delle Linee Guida ministeriali da adottare.

