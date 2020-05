Comune e operatori balneari si incontrano, ampliate concessioni demaniali e ridotte le tasse

Avviato percorso condiviso. Il comune si impegna a estendere le autorizzazioni

Ampliamento delle concessioni demaniali, riduzione delle tasse con particolare attenzione alla TARI; richiesta alla Regione Calabria e al Ministero di ridurre o sospendere il canone demaniale di loro competenza; interlocuzione con le stessa Regione per estendere da 30 a 120 giorni le autorizzazioni per i chioschi con posa ombrelloni.

Sono, queste, le priorità sulle quali Amministrazione Comunale e operatori del settore balenare hanno condiviso proposte e percorso da portare avanti insieme.

A darne notizia è l’assessore all’assetto del territorio Tatiana Novello che ieri (mercoledì 6) ha incontrato insieme al Sindaco Flavio Stasi ed all’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo, le rappresentanze delle strutture balneari (Sib, Cotaj, Confcommercio, Assocamping, Fiba-Confesercenti).

È stato confermato – aggiunge – l’impegno dell’Esecutivo nel garantire massimo supporto alle attività del settore a fronteggiare l’emergenza e ad affrontare al meglio la stagione estiva alle porte.

Nel corso dell’incontro, considerato utile e proficuo, ci si è confrontati anche sull’iter relativo alla proroga delle concessioni fino al 2033. Per le spiagge libere – conclude la Novello – si sta elaborando un piano per garantire in tempi celeri decoro e fruizione in sicurezza.

Commenta

commenti