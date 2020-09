Comune latitante e disagi: monta la protesta dei cittadini di Cantinella – VIDEO

Prosegue il blocco del bivio di Cantinella iniziato dalle 7:30 di questa mattina.

I cittadini delle frazioni di Cantinella, Thurio, San Nico, Mandria del Forno in protesta lamentano l’abbandono dei loro territori e sono inferociti contro Sindaco ed Amministrazione comunale.

Le rivendicazioni vanno dalla riapertura (non più a singhiozzo) delle poste, alla pulizia (data la presenza di topi) e messa in sicurezza delle scuole vista l’imminente apertura. E poi ancora l’apertura della delegazione comunale, fino al recupero dell’area dell’ex consorzio agrario.

Presente anche Pasqualina Straface, ex sindaco dell’estinto comune di Corigliano, che si è fatta portavoce della protesta.

Era attesa e rivendicata dai cittadini la presenza del Sindaco che non si è palesato, ma che a breve pare annuncerà un incontro da parte di una sua delegazione con la comunità in protesta, si attendono ancora notizie ufficiali in merito.

I cittadini hanno anche manifestato una forte criticità e delusione contro la gestione della città unica di Corigliano-Rossano da parte dell’attuale amministrazione, questo un dato su cui riflettere visto che all’epoca del referendum sulla fusione in queste frazioni vinse il “sì”.