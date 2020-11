Il Comune di Corigliano Rossano annuncia nuove agevolazioni fiscali per la Città

«Un risparmio di 778.376 euro sulla TARI». A comunicarlo l’ufficio stampa del Comune di Corigliano Rossano

Agevolazioni per i cittadini con esenzioni Tosap per gli esercizi commerciali, agevolazione del 20% sulla quota variabile Tari per utenze non domestiche colpite dal lockdown, esenzione imposta di soggiorno e la convergenza tariffaria TARI (esenzione) per le attività commerciali presenti nei due centri storici. A farlo sapere è l’Ente della terza città della Calabria che annuncia, inoltre, di aver adottato un nuovo Regolamento Generale sulle Entrate per migliorare e facilitare il rapporto tra Cittadini e Amministrazione.

«L’Amministrazione Comunale, per affiancare i Cittadini in questo difficile momento, ha rimodulato i termini di pagamento Tari 2020. Si può pagare in unica soluzione entro il 28 Febbraio o in quattro rate: 31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile».

