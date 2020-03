Il Comune di Corigliano Rossano acquista un’ambulanza per contrastare la carenza di veicoli

Il Comune di Corigliano Rossano ha appena acquistato un’ambulanza come fornitura di somma urgenza e sia per contingenza emergenziale in atto. una decisione che risponde ad «una situazione emergenziale senza precedenti, nella quale la prevenzione costituisce la misura più efficace per giungere a risultati efficaci, sia pure nel medio termine». Come fa sapere l’Ente uno degli aspetti più urgenti, soprattutto in una prospettiva di esponenziale lievitazione dei contagiati nel territorio, è rappresentato dalla carenza di ambulanze in dotazione alla locale Azienda Sanitaria Provinciale.

Commenta

commenti