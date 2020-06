Comune Cassano: utilizzo ex percettori mobilità in deroga

Alla presenza del sindaco Gianni Papasso e del vicesindaco Antonino Mungo, delegato agli affari del personale e alle politiche attive per il lavoro, ha avuto luogo nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città, la sottoscrizione, a cura dei 23 candidati selezionati a seguito di relativo avviso pubblico, appartenenti agli ex percettori di mobilità in deroga, dei progetti formativi finanziati dalla Regione Calabria per 180 mila euro. L’amministrazione comunale di Cassano All’Ionio, hanno sottolineato il sindaco Papasso e l’assessore Mungo, sensibile alle politiche attive del lavoro, ha inteso porre la massima attenzione per l’avvio dei suddetti progetti, al fine di sostenere l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, in particolare, gli ex percettori di mobilità in deroga.

A tal fine, hanno aggiunto, ha effettuato un avviso pubblico, per la selezione di 23 candidati, da inserire per un anno nella macchina comunale a vantaggio di alcuni servizi fondamentali per l’ente locale, assicurando, nel contempo, un sostegno al reddito, per gli ex lavoratori in mobilità. Gli ambiti delle attività in cui sono stati inseriti i tirocinanti sono: il “Sociale”, in cui sette lavoratori operano come supporto domiciliare alle persone anziane, e per accompagnamento sugli scuolabus per gli alunni; il “Patrimonio/Artistico”, dove altri sette lavoratori operano come supporto alla segreteria organizzativa per la catalogazione ed archiviazione dei documenti storici del patrimonio artistico locale e predisposizione e distribuzione materiale informativo/divulgativo; la “Tutela dei Beni Comuni”, in cui sette lavoratori prestano la loro opera nella manutenzione, verniciatura, tinteggiatura, pulizia luoghi ed ambienti dell’ente; infine, l’ ”Ambiente”, che vede impegnati otto lavoratori nella manutenzione e cura di piccole aree verdi.

