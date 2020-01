Il comune di Cassano Jonio si dota del catasto degli incendi

Uno strumento di monitoraggio importante ai fini della prevenzione previsto dalla legge 353/2000

Il Comune di Cassano a lavoro per dotarsi di un nuovo catasto degli incendi. La giunta del sindaco Gianni Papasso, infatti, ha discusso e deliberato l’atto di indirizzo volto a predisporre una relazione dettagliata e descrittiva delle attività volte a creare una mappatura dettagliata territorio.

Infatti, ai sensi dell’art.10 comma 2 della legge n.353/2000, i Comuni, infatti, devono provvedere a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.

«L’amministrazione comunale – si legge in una nota del comune – intende dare nuovo impulso all’istituzione del Catasto delle aree percorse dal fuoco segnate dalla legge quadro in materia di incendi boschivi. A tale riguardo, il responsabile dell’Area tecnica – recita il deliberato della giunta municipale – dovrà provvedere all’adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali tra cui, in particolare, la predisposizione degli elenchi annuali delle aree percorse da incendio da sottoporre a vincolo; la pubblicazione dei predetti elenchi e delle relative perimetrazioni per 30 giorni all’albo pretorio comunale al fine delle eventuali osservazioni da parte degli interessati; l’invio, al termine della valutazione delle eventuali osservazioni presentate, degli elenchi definitivi all’organo politico per la loro approvazione e per il loro inserimento nel Catasto Incendi e per l’aggiornamento dello strumento urbanistico vigente – conclude la nota – relativamente alle zone interessate, con l’inserimento dei vincoli di cui alla normativa in argomento».

