Comune Cassano: convocato per il 30 Giugno prossimo il Consiglio Comunale

Il presidente Pasqualino Notaristefano, sentita la conferenza dei capigruppo, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento, ha proceduto alla convocazione per martedì 30 giugno prossimo, con inizio alle ore 19:00 in prima convocazione e giorno 01 luglio, alle ore 19:00 in seconda convocazione, il Consiglio Comunale della Città di cassano All’Ionio.

All’Ordine del giorno della seduta figurano inseriti tre punti sui quali l’assise civica dovrà dibattere e determinarsi. Si tratta, in particolare: dell’Approvazione del Rendiconto riferito all’Esercizio provvisorio 2019; l’Elezione del Presidente del collegio dei Revisori dei Conti e la nomina di due componenti estratti dalla Prefettura di Cosenza; e, infine, l’Abrogazione del regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture.

A causa dell’emergenza COVID-19, la seduta si terrà senza la presenza del pubblico. Sarà garantita la diffusione televisiva dei lavori consiliari.

