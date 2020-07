Comune Cariati: sabato 4 luglio torna il mercato mensile

Sul lungomare stand a 3 metri, guanti e mascherine. Resta il divieto di assembramento

Da sabato 4 luglio torna il mercato mensile. Si terrà ogni primo sabato del mese sul lungomare Cristoforo Colombo. 3 metri di distanza da stand a stand; guanti e mascherine; sistemi per l’igienizzazione delle mani e divieto di assembramento. Ecco tutte le misure da adottare.

A darne notizia è l’assessore al SUAP e alle attività produttive Sergio Salvati informando, con il Sindaco Filomena Greco che per la tutela della salute di tutti, di commercianti e cittadini, dovranno essere rispettate, così come disposto dalle ordinanze regionali, tutte le misure di prevenzione anti-Covid e che a vigilare saranno gli agenti della Polizia Municipale e le associazioni di volontariato.

I titolari dei posteggi non potranno dare avvio alle attività di vendita in presenza di una temperatura corporea superiore a 37,5 °C. L’accesso all’area mercatale per gli operatori avrà luogo a partire dalle ore 6,30 e sino alle ore 7,30; la distanza tra i posteggi assegnati dovrà essere non inferiore a 3 metri. Gli operatori del mercato dovranno garantire la pulizia e l’igienizzazione delle attrezzature e banchi di vendita preliminarmente all’avvio delle operazioni di vendita.

I clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro (fatta eccezione per le persone conviventi e, in generale, non soggette al distanziamento interpersonale, sotto la propria responsabilità individuale). Restano vietati gli assembramenti.

Gli operatori del mercato dovranno raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla vendita ed all’acquisto, nonché di richiedere supporto per la ricerca dei prodotti.

Per ciascun posteggio è consentita la presenza di non più di 2 (due) addetti alla vendita, che dovranno obbligatoriamente indossare guanti (salvo frequente igienizzazione delle mani), mascherina a copertura di naso e bocca, cambiati o igienizzati dopo ogni operazione di pagamento. Ciascun operatore di mercato renderà disponibili per i clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti monouso, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente da parte della clientela unitamente alle mascherine (che potranno essere non indossate in tutti i casi in cui venga assicurato e garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

I sistemi per la disinfezione delle mani dovranno essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento. L’accesso all’area mercatale è consentita ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di portare con se minori di 14 anni, disabili o anziani. I clienti dovranno percorrere un solo senso di marcia, indicato da cartelli ben visibili.

