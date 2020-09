Commissione Statuto, nuovo appuntamento venerdì 25 settembre

Prosegue la campagna di ascolto della Commissione Statuto guidata da Maria Salimbeni che venerdì 25 settembre dalle ore 17,30 in poi incontrerà nella sala consiliare del centro storico di Corigliano tutti i soggetti sociali e le associazioni che hanno chiesto di poter essere ascoltati dalla Commissione.

Un momento di confronto e di proposta, un altro tassello del percorso verso il nuovo statuto di Corigliano Rossano che ormai da mesi sta cercando di coinvolgere tutte le realtà territoriali. La Commissione Statuto, come ribadito più volte dal presidente Salimbeni, non si limita alla semplice redazione di un atto formale ma ha l’ambizione di aprirsi all’intera cittadinanza attraverso eventi, tavole tematiche, contest nelle scuole e una forte presenza sui media tradizionali e social.

“Proseguiamo spediti con il nostro lavoro – ha ribadito il Presidente della Commissione Statuto Maria Salimbeni – nonostante l’agenda istituzionale sia fitta e il periodo complesso siamo riusciti a mettere in campo tante azioni, e altrettante sono programmate per le prossime settimane, per favorire la massima partecipazione ed elevare il dibattito sullo Statuto e di conseguenza sul futuro della nuova città che stiamo andando a costruire. Venerdì 25 settembre audiremo tutti quegli interlocutori che ci hanno chiesto di essere ascoltati, e lo facciamo convinti che solo una campagna d’ascolto e di confronto possa darci tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per raggiungere l’obiettivo di una carta statutaria che sia aderente ai bisogni della collettività. La Commissione è aperta ad ogni tipo di confronto, nei modi e nei luoghi istituzionali che sono gli unici deputati a questa attività, e la partecipazione che riscontriamo ad ogni evento unita ai feedback positivi di chi presenzia, sono la dimostrazione della bontà della strada intrapresa”.

