Commissario Sanità: Forza Nuova contrappone Pierfrancesco Belli a Gino Strada

Il partito di estrema destra, con una nota firmata dal coordinatore Davide Pirillo, propone il Presidente della Commissione Rischi ed Etica Sanitaria

«La Calabria ha bisogno di una sanità senza commissariamenti, ma alla proposta di Gino Strada voglio controproporre a commissario il professor Belli, Presidente della Commissione Rischi ed Etica Sanitaria e rinomato esperto internazionale nella gestione dei rischi sanitari. Senza offesa per Gino Strada, ma abbiamo bisogno di esperti e non di figure sputate fuori da un mondo ideologico che non esiste più». Così Davide Pirillo, Coordinatore Sud Italia e dirigente nazionale di Forza Nuova.

