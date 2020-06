Commercianti Centro Storico: riprendono i faccia faccia con il Comune

Dalla soppressione della TARI per le attività commerciali dei centri storici alla riqualificazione di via Roma, arteria strategia per la fruizione del patrimonio culturale cittadino, passando dalla ripresa del mercato zonale in via delle Rimembranze alle iniziative da intraprendere in previsione dell’estate. Continua il confronto mai interrotto, neppure in fase covid, tra l’Amministrazione Comunale ed il comitato commercianti.

A darne notizia è l’assessore ai centri storici Anna Maria Turano che, insieme all’assessore al Bilancio Giovanni Palermo, ha incontrato ieri (giovedì 18) nella sala giunta di Palazzo Garopoli il Comitato dei commercianti del centro storico di Corigliano, rappresentato dal presidente Vincenzo Natozzi e dai membri Angelo Curti, Franco Aquilino e Ignazia Suddu.

I commercianti – ha detto la Turano ribadendo massima attenzione e vicinanza da parte del Sindaco Flavio Stasi – vivono ed animano i nostri centri storici. Possono essere considerati i primi tutori difesa della qualità della vita. Il loro impegno è quotidiano. La nostra attenzione per il rilancio non può che vederli protagonisti insieme ai residenti. Il confronto, il dialogo e l’interazione restano percorsi fondamentali per raggiungere insieme l’obiettivo.

Cordiale e proficuo, l’incontro è stata l’occasione per ribadire i provvedimenti e le direttive già assunte dall’Amministrazione Comunale e che vanno incontro alle diverse richieste ed istanze manifestate dalla categoria dei commercianti.

Tra gli altri argomenti trattati ed approfonditi dai due assessori Palermo e Turano con i commercianti anche quello dell’estensione dell’esonero fino alla fine di ottobre del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo e locali notturni.

