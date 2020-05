Comitato Acqua per tutti: «Distacchi idrici, chiediamo spiegazioni»

Il Comitato Acqua per tutti di Rossano fa sapere come arrivino segnalazioni quotidiane sulla carenza idrica nelle varie zone della città, dai centri storici alle contrade.

«In particolar modo è da più di una settimana che, nel centro storico dell’Area Urbana Rossano, l’acqua viene tolta ogni sera. E in piena emergenza sanitaria non è ammissibile un comportamento del genere. Di fronte a raccomandazioni quotidiane sul lavarsi e sanificare gli ambienti la carenza idrica, già deprecabile in tempi normali, diventa doppiamente pesante. L’ultima comunicazione ricevuta in merito a distacchi idrici porta la data del 15 maggio, e annunciava un’interruzione di sole 6 ore. Da allora è passata una settimana e l’acqua continua ad essere staccata dalla sera alla mattina. Nel frattempo abbiamo letto del nuovo pozzo e dei nuovi impianti programmati dall’amministrazione, e dato che l’estate è alle porte ci auguriamo possano essere interventi efficaci. Chiediamo però spiegazioni. Chi decide gli stacchi e perché, come mai non vengono segnalati, da cosa dipendono. I cittadini non possono mantenere le minime norme igieniche senza acqua e le attività, che faticosamente cercano di riaprire e di riprendersi dopo due mesi di inferno, hanno una difficoltà ulteriore con cui fare i conti. Inoltre ci interesserebbe sapere come mai gli stacchi sono ripresi dopo la fine del lockdown in concomitanza con l’annuncio del sindaco del pozzo installato e dei due nuovi pozzi in arrivo».

Infine, l’appello all’Amministrazione Comunale: «Ci auguriamo che l’energico sindaco Stasi possa far luce sulla vicenda e intervenire il prima possibile».

