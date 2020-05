Come sta il nostro mare? Ecco i dati dei comuni delle coste cosentine. Non mancano le sorprese

Le bandiere blu sono davvero sinonimo di mare pulito? Abbiamo analizzato i risultati dei prelievi fatti da Arpacal nei giorni scorsi

217 kilometri di costa, 7 bandiere blu e 3 bandiere verdi; 35 comuni e 205 punti di costa balneabili tra i più belli del mondo, intrisi di storia, leggenda, tradizioni, sapori ed avvolti dall’immenso colore topazio del mare e dallo smeraldo delle montagne. Stiamo parlando delle due coste, quella tirrenica e quella jonica, della provincia di Cosenza. Ci sono distese di sabbia con affascinanti dune che fanno contrasto con i tratti di litorale scoscesi e puntellati da isole e scogli mozzafiato. C’è tutto su due coste con destini diversi, a volte diametralmente opposti, ma separati soltanto da una distesa di montagne e pianure che si inoltrano nel Mediterraneo con al centro la Sila, la Valle del Crati e la piana di Sibari.

Sono i posti di mare del nostro cuore, dove siamo cresciuti, che fanno parte del nostro essere tanto che la loro bellezza ed il loro valore spesso ci sfugge: trapassa la magnificenza del creato e, purtroppo, sfocia nell’incuria.

Praia a Mare (Bandiera Blue e Bandiera Verde) con due punti critici

Dicevamo, 217 km di costa (108 sul versante jonico e 109 su quello tirrenico). Tutti, o quasi, balneabili. Proprio ieri sera l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal) ha diffuso i dati sulla salubrità dei nostri mari. Per fortuna ne viene fuori un quadro positivo ma, purtroppo, non del tutto entusiasmante. Soprattutto in quei luoghi in cui il mare è diventato una risorsa e dove le bellezze paesaggistiche hanno contribuito all’assegnazione di importati riconoscimenti come le bandiere blu e quelle verdi dei pediatri. È proprio qui, dove il mare, dovrebbe essere uno specchio (“da bere” direbbe qualcuno) che si evidenziano le maggiori criticità, ovviamente con le dovute eccezioni. Uno degli esempi critici è la bellissima Praia a Mare, costa splendida affacciata sull’incantevole isola di Dino, bandiera Blu e Verde 2020, dove su 5 tratti di costa analizzati ben 2 sono risultati con qualità delle acque pessime (lo sbocco Sottomarlane e la foce del canale Fiumarella).

Poi ci sono le eccellenze

Possono sorridere, invece, gli altri centri insigniti dai prestigiosi riconoscimenti della Fee e dall’Associazione dei Pediatri. Sul podio ci sono le bandiere blu di San Nicola Arcella, Villapiana e Roseto Capo Spulico e la bandiera verde di Crosia dove le analisi dell’Arpacal hanno riscontrato acque eccellenti in tutti i punti di prelievo.

Appena sotto i tratti di costa bandiera blu di Trebisacce e Tortora che hanno anche loro acque eccellenti ma con un punto di prelievo a testa che le classifica come “buone”. Stesso discorso per l’altra bandiera verde di Cariati. C’è invece un punto critico nello specchio di mare di Rocca Imperiale (altra bandiera Blu) dove le analisi hanno raccolto una sufficienza rispetto al resto dei prelievi che sono stati eccellenti.

I punti critici della provincia: Paola è sul podio

Nel totale il 77 percento delle due coste cosentine hanno una valutazione eccellente (158 punti su 205), il 13% ha una qualità buona (27 su 205), il 6% è sufficiente (11 su 205) e solo il 4% è scarso (9 punti su 205). Dove sono i punti più inquinati? Se li contendono il Tirreno e lo Jonio con una prevalenza sulla dorsale tirrenica. Sullo Jonio solo Cassano Jonio evidenzia delle criticità alla foce del canale Vena Morta. Ma la “bomba” ecologica è quella prospettata sul litorale di Paola dove ben 5 punti su 14 analizzati hanno qualità scarsa delle acque (Petraro, canale Fiumarella, canale Depuratore e Torrente San Domenico). Altre note dolenti a San Lucido, alla foce del torrente S. Como e Fuscaldo alla foce del torrente Maddalena.

Corigliano-Rossano: 30km di costa ed un mare abbastanza pulito

Sono 25, infine, i punti analizzati sul litorale di Corigliano-Rossano, il più esteso dell’intera provincia con ben 30km di costa (sui 217 totali), che hanno restituito un dato sicuramente incoraggiante: in 13 punti l’acqua è risultata eccellente, in 9 buona ed in 3 sufficiente.

Marco Lefosse

LA TEBELLA COMUNE PER COMUNE CON TUTTI I PUNTI SALIENTI ANALIZZATI DA ARPACAL

COSTA COMUNE ZONA A B C D J Albidona Torre Albidona X T Amantea Vena della Carretta X Stazione di Campora X Scoglio Grande X Sottopasso FF.SS. X Torrente S. Maria X Zona Lidi X Fiume Oliva Dx e Sx X Torrente Catocastro X Torrente Colongi X Fiume Torbido lato dx X Torrente Catocastro dx X Fiume Torbido lato sx X J Amendolara Estremo Lungomare Sud X Lido “Le Vele” X Torre Spulico X Equator Cottage X Il Molo X Residence Cala Castello X T Belmonte Calabro Stazione Ferroviaria X Torrente San Martino X Torrente Verre dx e sx X T Belvedere Maritt. Rio Palazza X Stazione FS Belvedere X Hotel Belvedere X Punta S.Litterata X Hotel Poseidon X Fiume Soleo dx e sx X Capo Tirone dx X Scoglio Vetticelle X Capo Tirone sx X T Bonifati Zona Residence X Lungomare sud X Palazzo del Capo X Torre S. Pietro X Torrente Bambagia dx e sx X J Calopezzati Bazia X J Cariati S. Maria X Villaggio Vascellero X Vallone dei Totani X Inizio lungomare Sud X Foce T. Pannizzaro X Fiume Nika lato sx X Canale Moranera X Camping Pettirosso X Punta San Cataldo X J Cassano Jonio Camping Marina di Sibari X Bruscate Millepini X Fiume Crati lato sx X Torrente Raganello lato sx X Lido Laghi di Sibari X I Casoni X Vena Morta lato dx X Vena Morta lato sx X T Cetraro Torrente Santamaria X Colonia S. benedetto X Scogliera dei Rizzi X Cavinia nord X Torrente Fiumicello lato dx X Fiume Aron dx e sx X Torrente Triolo lato dx X J Corigliano-Rossano Quadrato X Camping Elle Due X Camping Thurium X Torrente Gennarito dx e sx X Canale Salice dx e sx X Canale San Mauro dx e sx X Canale Scavolino dx e sx X Fiume Crati lato dx X Casello Toscano X Rudere di Sant’Irene X Torrente Colognati lato sx X Fiume Trionto lato dx e sx X Club Sol-Areval X Faro Trionto X Sbocco Frascone X Fosso Nubrica X Seggio X Camping Pitagora X Momena X Torrente Coserie Dx e Sx X Torrente Colognati dx X Sant’Angelo X Canale Missionante dx e sx X Torrente Coriglianeto dx e sx X Torrente Cino piccolo dx e sx X J Crosia Macchia della Vura X Fosso Decanato X Pantano Magnolie X Fiumarella X T Diamante Hotel Ferretti X Hotel Riviera Blu X Lido Tropical X Lit. antistante isola Cirella X Punta Cirella X Lido Alexander X Torrente Corvino lato dx X Torrente Corvino lato sx X T Falconara Albanese Torrente Fabiano X Torrente Malpetruso sx X T Fiumefreddo Bruzio C.da Reggio – Vallone oscuro X Stazione FS Fiumefreddo X Torrente Vardano X Fiume di mare lato dx e sx X T Fuscaldo Inizio Lungomare X Torrente Mercaudo X Torrente Trappeto X Torrente Lavandaia lato sx X Torrente Laponte lato dx X Torrente Serra X Torrente Maddalena dx e sx X T Grisolia Lido Maiorca X Foce Fiumicello X Canale Acchio X T Guardia Piemontese Torrente Lavandaia dx e sx X Rist. Miramare X Fiume Bagni X T Longobardi Torrente Agosto X Torrente Cordaro X Zona Lidi X J Mandatoriccio Torrente Arso X Villaggio Paradiso X Happy Holidays X Lido Oasi X Torrente Acquaniti lato dx X J Montegiordano Lido Silene X Ristorante Settimo Cielo X Lido Due Scogli X Inizio lungomare Sud X T Paola Centro della Vasca X Da Tina – S.Agata X Torrente Deuda lato dx X Torrente S.Francesco dx e sx X Torrente Laponte X Via Scirocco X Via Castagnaro X Via Petrulla X Sottopasso Ferrovia X Via del Pettirosso X Canale Depuratore nord X Contrada Petraro lat sx X Canale Fiumarella lat dx X Canale Depuratore sud X Torrente San Domenico X J Pietrapaola Villaggio Irene X Villaggio Marinella X Torrente Acquaniti lato sx X T Praia a Mare Punta Fiuzzi X Camping Internazionale X Canale Marlane X Sbocco sottomarlane X Canale Fiumarella dx e sx X J Rocca Imperiale Scoglio del Cerbaro X Fine lungomare Sud X Lido Pagoda X Torrente San Nicola X Torrente Canna X J Roseto Capo Spulico Gabbiano Azzurro X Rustico Rosetano X Il Castello X Camping La Ionica X Scoglio della Galera X Baja Bella X Scoglio la Grilla X T Sangineto Hotel Florida X Stazione Fs di Sangineto X Fiume Sangineto dx e sx X T San Lucido Torrente Petralonga X Lo scoglio X Stazione Fs San Lucido X Torrente Torbido lato dx e sx X Torrente Deuda lato sx X Torrente Malpetruso dx X Torrente San Como sx X T San Nicola Arcella Torre San Nicola X Spiaggia Arcomagno X Canale grande X T S. Maria del Cedro Chiatta in ferro X Fiume Abatemarco dx e sx X J Scala Coeli Torrente S.Leo X T Scalea Hotel Parco dei Principi X Lido Ajanello X Vallone dei Carpini X Canale Tirello lato dx e sx X Fiume Lao lat dx X Fiume Lao lat sx X Canale Varchera lat dx X Canale Varchera lat sx X Canale Revoce lat dx e sx X T Tortora La Pineta X Fiume Noce lato sud X J Trebisacce Giardini X Il Molo X Campo sportivo X Casello 104 X Torrente Angeloni X Torrente Pagliaro dx e sx X Pineta Monaco X J Villapiana Cugno della Macchia X Torrente Satanasso X Pantano X Casello 114 X Camping Il Pilingo X Torre Saraceno X Baia degli Angeli X

Legenda:

J= Jonio

T= Tirreno

A= Acqua Eccellente

B= Acqua Buona

C= Acqua Sufficiente

D= Acqua Pessima

= Bandiera Blu

= Bandiera Verde

