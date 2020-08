Come a Pamplona… Toro in spiaggia semina il panico | VIDEO

È avvenuto poco fa in località Capo Trionto nel comune di Corigliano-Rossano. Un Toro è piombato in spiaggia tra centinaia di bagnanti. Tra stupore e paura

Il toro in spiaggia a Capo Trionto

Quando abbiamo visto il video, postato sul blog di Francesco Fra (che ringraziamo per le immagini) stentavamo a crederci. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e alla fine quello che vedete nel video è tutto vero.

Un Toro, nero e con le corna appuntite (come nelle migliori tradizioni), poco fa è piombato sulla spiaggia di Capo Trionto. Una scena bucolica anche simpatica ma che ha lasciato di stucco le centinaia di bagnanti di ferragosto che in quel momento si trovavano in spiaggia. Tra incredulità e spavento il toro, visibilmente spaventato, ha cercato di dimenarsi per trovare una via di fuga.

Alla fine è finito tutto per il meglio, la povera bestia, anche un po’ stordita dal caldo è stata subito recuperata e portata al sicuro.

Insomma, un po’ come a Pamplona… Anche queste emozioni si possono vivere casualmente, in una calda giornata d’estate, a Corigliano-Rossano.

Il video di @FrancescoFra

