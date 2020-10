Colpo definitivo al Covid-19? Scoperti due letali super anticorpi

La scoperta arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America e rappresenterebbe un’autentica svolta per sconfiggere la pandemia che sta bloccando il mondo

Un gruppo di scienziati guidati dall’Università di Washington, tra cui anche il Sacco di Milano, potrebbe aver assestato un colpo da knock down al Sars-Cov-2. Infatti, sono stati scoperti due anticorpi particolarmente muscolosi, tanto forti da riuscire a bloccare la punta della Corona del virus che il Covid-19 usa per legarsi alle cellule umane e il recettore Ace2 che funge da chiavistello di ingresso. Al momento gli anticorpi sono stati testati sui criceti, il passo successivo sarà usarli come terapia sotto forma di anticorpi monoclonali.

Così Massimo Galli, responsabile del reparto di Malattie infettive del Sacco: «Sono stati isolati due anticorpi derivanti da altrettanti donatori. Ce ne sono almeno altri due al mondo, ma questi sono due in più e visto il loro potenziale terapeutico potrebbero essere riprodotti su larga scala».

