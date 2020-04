Ecco Colao, un’altra “speranza” calabrese per Conte

Il manager designato dal premier a guidare la ripartenza dell’Italia è originario di Fossato Serralta, in provincia di Catanzaro

https://www.corrieredellacalabria.it/regione/item/235823-ecco-colao-unaltra-speranza-calabrese-per-conte/

E’ originario della Calabria, per la precisione di Fossato Serralta, in provincia di Catanzaro, Vittorio Colao, il manager che il premier Conte ha designato alla guida della task foce che guiderà la fase due, quella della ripartenza dell’Italia, dell’emergenza Coronavirus in Calabria. Colao, nato a Brescia 59 anni fa ma di origini calabresi, ha vissuto gli anni della sua infanzia a Fossato Serralta: laureato alla Bocconi, nel suo curriculum ha incarichi di grande livello, essendo stato tra gli altri amministratore delegato di Rcs MediaGroup e amministratore delegato di Vodafone. Colao è il secondo calabrese che il presidente del Consiglio dei minsitri ha indicato nella gestione dell’emergenza Coronavirus: il primo è stato Domenico Arcuri, originario di Melito Porto Salvo, designato commissario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere.

Commenta

commenti