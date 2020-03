Il Club “Lions Rossano Sibarys” dona il proprio contributo alla Croce Rossa

Di seguito la nota stampa di Maria Teresa Bua, presidente Lions Rossano

«In un momento di emergenza globale legata al diffondersi del virus Covid 19, è necessario rinvigorire il senso del farsi prossimi agli altri. Ogni gesto, anche il più semplice, può, in questo momento, rappresentare un segno di speranza per molti. Il club Lions Rossano Sibarys, nello spirito di collaborazione e vicinanza in questo momento difficile, ha inteso donare un proprio contributo alla Croce Rossa Italiana, sezione di Rossano, impegnata in questi giorni nel delicato compito di prestare la propria opera di volontariato nelle tende pre triage istallate dinanzi agli ospedali di Rossano e Corigliano, ma anche nel servizio delle consegna a domicilio di beni di prima necessità a chi è solo o in difficoltà.

Il contributo del club Lion Rossano Sibarys è stato indirizzato all’acquisto di 50 tute di biocontenimento utilizzate proprio dai volontari in servizio nelle tende montate dalla protezione civile. Alcune delle tute acquistate sono state anche donate al personale del pronto soccorso e del 118 di Rossano che ne era sprovvisto».

Commenta

commenti