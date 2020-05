Donazione del Club Lions Rossano alla Protezione Civile per l’acquisto di una barella di biocontenimento

Il Club Lions Rossano Sibarys aveva già contribuito all’acquisto di tute di biocontenimento

Nella convinzione che in un momento di criticità e di emergenza come quello che stiamo vivendo e che coinvolge ciascuno di noi ogni piccolo gesto può rappresentare un aiuto concreto per alleviare i disagi, il Club Lions Rossano Sibarys prosegue il suo cammino di presenza silenziosa, ma fattiva nell’intercettare e soddisfare le richiese di aiuto che giungono da più parti. Dopo la donazione per l’acquisto delle tute di biocontenimento alla sezione locale della Croce Rossa, nei giorni scorsi ha inteso rispondere alla richiesta avanzata dal sindaco Flavio Stasi, che dopo l’acquisto dell’ambulanza, aveva manifestato la necessità di un ulteriore raccolta di fondi per l’acquisto di una barella di biocontenimento. Il Club ha quindi provveduto a donare il proprio contributo per tale necessità direttamente alla Protezione Civile di Rossano.

