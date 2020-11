Civita, torna a riunirsi il Consiglio comunale

Tra i nove punti posti all’odg l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e le determinazioni del consiglio sull’acquisizione di un terreno per l’ampliamento del cimitero comunale

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Civita. Il sindaco, Alessandro Tocci, ha convocato, in sessione ordinaria e in prima convocazione, presso l’aula consiliare del Comune, per giovedì 5 novembre, alle 18,30, una nuova seduta di consiglio comunale. La seconda convocazione, qualora l’adunanza andasse deserta, è prevista per il giorno successivo, venerdì 6 novembre, alle 19. Nove i punti all’ordine del giorno. Si inizierà con l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Al secondo punto è prevista l’approvazione del Regolamento Imu, si proseguirà con l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni Imu per l’anno 2020. Al quarto punto è prevista l’approvazione del Regolamento Tari. Subito dopo il consiglio sarà chiamato a determinarsi sulle tariffe per l’applicazione della Tari – Anno 2020 – e sulla conferma Impianto tariffario 2019. Si proseguirà con l’approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per il periodo 2020/2022 (Art. 58 D.L.25 giugno 2008, 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n°133 e Smi). Al settimo punto è prevista l’approvazione della nota d’aggiornamento al Dup 2020/2022. All’ottavo punto il consiglio sarà chiamato ad approvare il bilancio di previsione 202/2022. Si chiuderà con il punto “Acquisizione terreno per ampliamento cimitero comunale – Determinazioni”. La seduta di consiglio comunale, in osservanza delle misure restrittive di contenimento della diffusione del Covid 19, si svolgerà senza la presenza del pubblico. A tal proposito, il primo cittadino di Civita, Alessandro Tocci, considerato che la situazione dei contagi da Covid 19 in Calabria diventa sempre più pesante e considerato che c’è il rischio reale di un nuovo lockdown totale per la nostra Regione, invita la cittadinanza del borgo italo – albanese a continuare a rispettare tutte le norme anti Covid e, in particolare, a indossare sempre e comunque la mascherina quando si è fuori, a lavarsi frequentemente le mani e a non creare assembramenti.

