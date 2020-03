Civita, il sindaco Tocci augura buon lavoro alla nuova Giunta regionale

Il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, e l’intera amministrazione, con una dichiarazione, hanno espresso, a nome loro e dell’intera comunità civitese, gli auguri di buon lavoro al presidente della Giunta Regionale, Jole Santelli, e all’intero esecutivo nominato. Gli amministratori civitesi. in modo particolare, hanno plaudito alla nomina di Gianluca Gallo quale assessore all’Agricoltura e al Welfare. “Auguriamo alla presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, e all’intero esecutivo buon lavoro. E’ risaputo – hanno scritto gli amministratori della cittadina italo – albanese – che la Calabria ha grosse e ataviche problematiche da affrontare e tanti gap da recuperare nei confronti delle altre regioni italiane. Una situazione che diventa più grave nelle zone montane e che in questo momento è divenuta quasi drammatica. Siamo certi che la presidente Jole Santelli, che ringraziamo per esserci stata sempre vicina soprattutto durante quei terribili giorni della tragedia del Raganello, e l’intera sua squadra non si risparmieranno per rispondere positivamente alle attese dei cittadini e non lesineranno risorse e lavoro per la risoluzione delle tante e gravi problematiche esistenti qui nella nostra Regione”. “Un pensiero e un augurio speciale – hanno dichiarato, il sindaco Alessandro Tocci, il vicesindaco Vincenzo Mastrota, l’assessore Vincenzo Oliveto, il presidente del consiglio, Antonluca De Salvo e il consigliere comunale di maggioranza Antonio Vavolizza – lo vogliamo rivolgere all’amico Gianluca Gallo, chiamato a gestire due settori molto importanti come l’Agricoltura e Welfare. Siamo certi, conoscendo le sue doti di politico e di amministratore e, soprattutto, per la conoscenza dei territori, non tradirà le attese. Sicuramente, con il suo impegno e la sua abnegazione, lavorerà per il rilancio della Regione con un occhio di riguardo, soprattutto per quanto attiene l’Agricoltura, al comprensorio Pollino – Sibaritide che rappresenta il fiore all’occhiello delle eccellenza calabresi”. “A Gianluca Gallo, politico di razza e da sempre vicino alla nostra comunità non facendo mai fatto mancare il suo fattivo contributo per ogni nostra esigenza, – hanno sottolineato il vicesindaco Vincenzo Mastrota e il consigliere di maggioranza, Antonio Vavolizza – riconfermiamo la nostra stima e, soprattutto, la nostra amicizia”.

