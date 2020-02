A Civita nessun contagio da Coronavirus

“Non c’è nessuna famiglia e nessuna persona in quarantena”

Attraverso una nota stampa, il sindaco di Civita Alessandro Tocci mette a tacere le indiscrezioni circolate sul web circa un fantomatico contagio da Coronavirus nel comune. “Nella comunità di Civita – si legge – non c’è alcun caso di Coronavirus; così come non c’è nessuna famiglia e nessuna persona in quarantena”. Gli atti emessi nelle ultime ore in merito al Coronavirus, avviso alla cittadinanza e ordinanza, sono stati emessi, cosi come hanno fatto gran parte dei sindaci dei comuni italiani, solo ed esclusivamente allo scopo precauzionale a tutela della salute pubblica. Sicuramente non, come strumentalmente qualcuno ha ipotizzato, per “mettere in quarantena la piccola economia locale”.

In un momento come questo nessuno dovrebbe guardare “al suo orticello”. Tutti dovremmo agire per l’interesse comune. Nessuno dovrebbe “lucrare” sulle tragedie. Ogni decisione che è stata presa e ogni atto che è stato emanato così come tutte quelle che da qui in avanti saranno adottate dal comune di Civita saranno decisioni e atti disposti dopo esserci interfacciati con le autorità preposte (Governo, Protezione Civile nazionale e Regionale, Regione, e Prefettura e Anci nazionale e regionale)”.

